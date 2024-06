Slovenski odbojkarji v polfinalu lige narodov

Lodž, 28. junija - Slovenski odbojkarji, ki so v rednem delu lige narodov zmagali 11 tekem in le enkrat izgubili ter si tudi zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so zmagoviti niz nadaljevali tudi v četrtfinalu zaključnega turnirja v Lodžu. Po drami so s 3:2 (-19, 17, -17, 27, 7) premagali Argentino in si prislužili nastop v polfinalu, kjer jih čakajo Japonci.