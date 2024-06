Finalista turnirja na Mallorci Ofner in Tabilo

Palma de Mallorca, 28. junija - Avstrijec Sebastian Ofner in četrti nosilec Čilenec Alejandro Tabilo sta finalista turnirja za ATP na Mallorci. Ofner je s 6:4 in 7:5 v nizih v polfinalu premagal Britanca Paula Jubba, medtem ko je Tabilo z 2:6, 6:2 in 7:6 (3) premagal šestega nosilca Francoza Gaela Monfilsa.