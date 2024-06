Newyorške borze končale v rdečem

New York, 28. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Tečaji delnic na Wall Streetu so končali s padcem, saj so bili vlagatelji kritični do prvega soočenja med Donaldom Trumpom in Joe Bidnom. Predvsem nastop sedanjega predsednika Bidna je vnesel nemir na borzi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.