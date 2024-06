Vekić in Šnajder v finalu Bad Homburga

Frankfurt, 28. junija - Hrvatica Donna Vekić in Rusinja Dijana Šnajder se bosta pomerili v finalu teniškega turnirja v nemškem Bad Homburgu. Vekić je v polfinalu s 6:0 in 7:6 (6) premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo, Šnajder pa je bila s 7:5, 2:6 in 6:3 boljša od edine preostale nosilke na turnirju, tretje postavljene igralke, Španke Emme Navarro.