Šoštanj, 28. junija - Policija je preklicala iskanje 30-letnega državljana Bosne in Hercegovine iz Šoštanja, ki so ga nazadnje videli v ponedeljek okoli poldneva na avtobusni postaji v Velenju, ko se je z avtobusom odpeljal v domovino. Z njim je vse v redu, so sporočili iz Policijske uprave Celje.