Tudi letos pestra ponudba poletnih šol ljubljanskih fakultet

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 30. junija - Tudi med letošnjimi počitnicami so fakultete ljubljanske univerze pripravile številne poletne šole z različnih področij: od ekonomsko-poslovnih ved in prava, socialnih ved do umetnosti, veterine, teoloških in tehničnih ved. Nekatere so namenjene osnovnošolcem, druge dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom ter celo raziskovalcem.