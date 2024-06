Ljubljanska borza v skrajšanem tednu s skoraj dvoodstotno rastjo indeksa

Ljubljana, 28. junija - Ljubljanska borza je skrajšani borzni teden - v torek zaradi dneva državnosti ni bilo trgovanja - zaključila z nekaj manj kot 1,9-odstotno rastjo indeksa SBI TOP. Rast so poganjale delnice Krke, Petrola in NLB. Tedenski promet je dosegel skoraj 6,55 milijona evrov, z delnicami Krke in NLB je bilo opravljenih za blizu štiri milijone evrov poslov.