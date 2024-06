Inflacija na podlagi zasebne potrošnje maja najnižja v več kot treh letih

Washington, 28. junija - Inflacija na podlagi zasebne potrošnje (PCE) brez upoštevanja cen energije in hrane, ki jo centralna banka Federal Reserve najbolj upošteva pri svoji denarni politiki, je v ZDA maja na letni ravni napredovala za le 2,6 odstotka, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. To je 0,2 odstotne točke manj kot aprila.