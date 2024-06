Konec tedna spet popolna zapora na avtocestnem odseku Šentvid-Koseze

Ljubljana, 28. junija - Dars bo v sklopu zaključka prenove avtocestnega odseka med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani ta konec tedna v noči na nedeljo uvedel popolno zaporo v smeri Kranja. Zapora bo v veljavi od sobote od 22. ure do nedelje do 10. ure. Na avtocestnem omrežju sicer Dars ta konec tedna spet pričakuje povečan promet.

Dars zaključuje obnovo 2,1 kilometra voziščne konstrukcije na obeh smernih voziščih avtoceste med razcepom Koseze in predorom Šentvid ter na delu razcepa Koseze in na posameznih krakih priključkov Podutik in Koseze. Na tem delu avtocestnega omrežja je bil promet omejen od sredine marca.

V okviru zaključevanja gradbenih del je Dars že v noči na torek izvedel popolno zaporo celotnega odseka. Ta konec tedna bo v noči na nedeljo sledila še ena zapora, tokrat le v smeri Kranja. V tem času se bodo vozniki na gorenjsko avtocesto priključevali prek severne ljubljanske obvoznice in Celovške ceste.

Zapora je po pojasnilih Darsa potrebna zaradi preplastitve v območju križnega prehoda do predora Šentvid in zaradi ostalih zaključnih del. V nedeljo bo nato po 10. uri zaprt odstavni pas, po 21. uri pa prehitevalni pas.

Na tem prehodu z ljubljanske obvoznice na gorenjsko avtocesto je zaprta tudi priključna cev predora Šentvid, ki s Celovške ceste iz smeri Medvod vodi v predor. Obvoz je urejen po Celovški cesti do severne ljubljanske obvoznice. Predvidoma do konca julija pa bodo na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami skrajšani zaviralni in pospeševalni pasovi zaradi postavitve portalov.

Dars zaradi počitnic tudi ta konec tedna pričakuje povečan promet na avtocestnem omrežju, predvsem na cestah proti turističnim središčem in Hrvaški ter obratno. Na najbolj obremenjenem delu omrežja na območju Ljubljane bo dodatno težavo predstavljalo nujno popravilo diletacije na nadvozu Brezovica. Zaradi njega bosta od sobote od 6. ure do nedelje do 12. ure na priključku Brezovica zaprta izvoz z avtoceste iz smeri Vrhnike ter uvoz na avtocesto proti Ljubljani.