Mineva 20 let od smrti igralca Marlona Branda

Los Angeles, 1. julija - Mineva 20 let od smrti ameriškega filmskega igralca Marlona Branda. S sugestivno, čustveno motivirano igro in upodobitvami likov obstrancev in upornikov je postal idol in ikona ameriškega filma. Bil je nepozaben kot Stanley Kowalski v filmu Tramvaj Poželenje, kot Terry Malloy v Na pristaniški obali in kot Don Vito Corleone v Botru.