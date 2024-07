Podvoz na Dunajski cesti v Ljubljani spet prevozen

Ljubljana, 1. julija - Po zaključku rušitve severnega dela železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto je ta vpadnica v središče Ljubljane na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF spet prevozna. Še vedno sicer velja delna zapora, saj sta prevozna po dva pasova v vsako smer, za kolesarje in pešce pa je vnovič vzpostavljen poseben koridor. Tako bo predvidoma do konca leta.