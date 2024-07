V Hongkongu razstavo posvetili arhitektu I.M. Peiju

Hongkong, 1. julija - V hongkonškem muzeju M+ so retrospektivo posvetili kitajsko-ameriškemu arhitektu I. M. Peiju (1917-2019). Od kontroverzne piramide na notranjem dvorišču pariškega muzeja Louvre do nebotičnika Banke Kitajske v Hongkongu je ustvaril svetovne znamenitosti, v katerih je združeval sodobnost in zgodovino.