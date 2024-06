Pred osmino finala fizična pripravljenost slovenskih nogometnih reprezentantov na vrhuncu

Wuppertal, 28. junija - Slovenska nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Nemčiji na uvodnih treh tekmah pokazala dobro fizično pripravljenost. Da je ta zelo pomembna, je že pred začetkom priprav na Brdu pri Kranju izpostavil selektor Matjaž Kek. Igralci so bili doslej na primerni ravni, s katero so tudi prišli do zgodovinskega preboja v osmino finala.