Eurostat: Slovenci med najbolj zadovoljnimi s količino prostega časa v Evropi

Luxembourg, 28. junija - Slovenci v EU sodijo med najbolj zadovoljne s količino prostega časa, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat za leto 2022. Po zadovoljstvu presegajo sosednje države in so izenačeni z Danci. Na vrhu lestvice Slovence presegajo samo Finci, medtem ko so na repu Grki, Bolgari in Ciprčani.