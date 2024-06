Ljubljana, 28. junija - Novinarska konferenca po seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), na kateri bodo med drugim govorili o podpisu deklaracije vlade in socialnih partnerjev o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga, bo danes ob 15. uri na vladi na Gregorčičevi 27 (IN NE ob 14. uri, kot je bilo sprva napovedano), so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.