Policisti v preiskavi domnevnega napada na ljubljanskem mestnem avtobusu ugotovili, da je šlo za lažno prijavo

Ljubljana, 28. junija - Ljubljanski policisti so v začetku meseca prejeli prijavo, da je na mestnem avtobusu 24-letni tuji državljan z neznanim predmetom lažje poškodoval otroka. Z dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega video materiala so policisti ugotovili, da do dogodka, kot je bil prijavljen, dejansko sploh ni prišlo.