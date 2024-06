Prihodnji teden v Portorožu odprto EP v jadralskem razredu 420

Portorož, 28. junija - V Portorožu se bo 245 posadk iz 22 držav z vsega sveta med 1. in 9. junijem pomerilo na odprtem evropskem prvenstvu v razredu 420. Tekmovanje mladih jadralk in jadralcev organizirajo trije klubi iz dveh držav, ki si delita en zaliv, so poudarili na današnji novinarski konferenci.