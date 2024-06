Ljubljana, 30. junija - V Kinu Šiška bo drevi ob 20. uri premierna uprizoritev predstave Kot so rime z ne zasedbe Nam Choreolab, katere člani prihajajo s Hrvaške, iz Srbije, Severne Makedonije in Slovenije. Uprizoritev v obliki predstave raziskuje neuvrščenost in neuvrščenost koreografije.