DBS bo za izplačilo dividend namenila 9,5 milijona evrov

Ljubljana, 28. junija - Delničarji Deželne banke Slovenije (DBS), med največjima sta KD Group in Kapitalska zadruga, so na četrtkovi skupščini med drugim odločali o uporabi bilančnega dobička za lani v višini 12,14 milijona evrov. Podprli so nasprotni predlog Prve pokojninske družbe in za izplačilo dividend namenili 9,5 milijona evrov.