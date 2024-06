New York, 27. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so današnje trgovanje končale z rahlo rastjo, saj so trgi pričakovali podatke o inflaciji v ZDA, ki naj bi vplivali na prihajajoče odločitve o obrestnih merah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.