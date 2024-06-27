Izidi teniških turnirjev (3)
Ljubljana, 27. junija - Izidi teniških turnirjev (3).
* Izidi:
- Mallorca, ATP (932.135 evrov):
- četrtfinale:
Alejandro Tabilo (Čil/4) - Jakub Mensik (Češ) 6:4, 6:4;
Gael Monfils (Fra/6) - Roberto Bautista (Špa) 6:3, 4:6, 6:4;
Sebastian Ofner (Avt) - Alex Michelsen (ZDA) 3:6, 7:5, 6:3;
Paul Jubb (VBr) - Ben Shelton (ZDA/1) 6:3, 3:6, 7:6 (8);
- Eastbourne, ATP (740.160 evrov):
- četrtfinale:
Billy Harris (VBr) - Flavio Cobolli (Ita) 6:7 (3), 7:6 (4), 6:2;
Marc Purcell (Avs) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:3, 7:6 (4);
Aleksandar Vukic (Avs) - Yoshihito Nishioka (Jap) 6:3, 3:6, 7:6 (5);
Taylor Fritz (ZDA/1) - Shang Juncheng (Kit) 7:6 (5), 7:6 (5);
- Bad Homburg, WTA (802.237 evrov):
- 2. krog:
Ana Blinkova (Rus) - Beatriz Haddad Maia (Bra/4) 6:3, 7:5;
- četrtfinale:
Donna Vekić (Hrv) - Katerina Siniakova (Češ) - predaja Siniakova;
Diana Shnaider (Rus) - Paula Badosa (Špa) 6:3, 7:6 (3);
Emma Navarro (ZDA/3) - Caroline Wozniacki (Dan) 4:6, 6:1, 1:0 - predaja;
Viktorija Tomova (Bol) - Ana Blinkova (Rus) 2:6, 6:1, 7:6 (9);
- Eastbourne, WTA (859.796 evrov):
- četrtfinale:
Leylah Fernandez (Kan) - Harriet Dart (VBr) 6:2, 6:1;
Madison Keys (ZDA/4) - Karolina Muchova (Češ) - predaja Muchova;
Jasmine Paolini (Ita/3) - Katie Boulter (VBr) 6:1, 7:6 (0);
Darja Kasatkina (Rus/6) - Emma Raducanu (VBr) 6:2, 6:2.