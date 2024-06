V Avstriji čreda krav ubila pohodnico

Dunaj, 27. junija - V avstrijskem kraju Bad Hofgastein je čreda krav v sredo ubila 40-letno domačinko, ki se je ravno na svoj rojstni dan sprehajala s hčerkama in dvema majhnima psoma. Hčeri, stari 20 in 23 let, sta bili poškodovani, a sta se uspeli zateči na varno in poklicati reševalce, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.