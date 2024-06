Evropske borze večinoma s padci; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 27. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so v pričakovanju nedeljskega prvega kroga predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji in parlamentarnih volitev v Veliki Britaniji ter petkove objave kazalnika zasebne porabe (PCE) v ZDA. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je okrepil.