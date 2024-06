Voditelji iz sredinskih strank poudarjajo vlogo Italije v EU

Bruselj, 27. junija - Nemški kancler Olaf Scholz je danes v Bruslju, kjer bodo voditelji EU razpravljali o razdelitvi položajev v evropskih institucijah, poudaril, da je dogovor Evropske ljudske stranke, socialistov in liberalcev o tem zgolj njihovo stališče. Podobno kot premierja Poljske in Nizozemske Donald Tusk in Mark Rutte je izpostavil pomembno vlogo Italije v EU.