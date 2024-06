Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil desetino odstotka

Ljubljana, 27. junija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes nazadoval za 0,10 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,65 milijona evrov prometa. Največ zanimanja so vlagatelji pokazali za delnice NLB, ki so prispevale dobro četrtino vsega prometa, in Krke, ki so prispevale slabo petino. Oboje najbolj zanimive delnice so se pocenile.