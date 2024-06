Pevka Lidija Kodrič praznuje 80 let

Ljubljana, 30. junija - Pred 80 leti se je na Gorenjskem rodila slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič, ki je glasbene lovorike začela pobirati leta 1969 na Slovenski popevki s pesmijo Neizpeta melodija. V spomin ljudi se je vtisnila z glasbenimi uspešnicami, kot so Danes mi je 16 let, Pesem o mladosti, Forza, fešta! in Kdo rad živi v miru.