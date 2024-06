Znane najboljše rokometašice in rokometaši v sezoni 2023/24

Dunaj, 27. junija - Evropska rokometna zveza (EHF) je danes obelodanila najboljše igralke in igralce v sezoni 2023/24. V tem naboru so bili tudi Tamara Mavsar (Krim Mercator), Ana Gros (Györ), Aleks Vlah (Alborg) in Blaž Janc (Barcelona), a jim evropski novinarji in rokometni privrženci niso namenili dovolj glasov, da bi se uvrstili v idealno ekipo.