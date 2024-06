Neurja na Slovaškem povzročila obsežno škodo

Bratislava, 27. junija - Neurja z močnimi padavini so v sredo in danes povzročila obsežno škodo na Slovaškem ter ohromila cestni in železniški promet. Prizadet je bil zlasti jug države, kjer je v več krajih v nekaj urah padlo toliko padavin, kot jih običajno pade v enem mesecu. Neurja so poškodovala številne hiše, več kleti pa je bilo zalitih.