V Los Angelesu pred rušenjem zaščitili hišo Marilyn Monroe

Los Angeles, 28. junija - Hišo v Los Angelesu, v kateri je umrla Marilyn Monroe, so ta teden razglasili za kulturni spomenik. S tem so mestne oblasti preprečile načrte sedanjih lastnikov, ki so hišo želeli porušiti. Igralka, ki je v starosti 36 let umrla zaradi prevelikega odmerka uspavalnih tablet, je v hiši preživela zadnjih šest mesecev svojega življenja.