V Prekmurju bodo zrasli največji steklenjaki za pridelavo zelenjave v državi

Dobrovnik, 27. junija - V Dobrovniku so danes predstavili novo naložbo - največjo cono za pridelavo zelenjave v steklenjakih v Sloveniji. Ta se bo raztezala na 22 hektarjev velikem zemljišču, pridelava pa bo potekala na trajnostno vzdržen način in z uporabo obnovljivih virov energije. Zaključek gradnje prve faze in začetek pridelave je predviden leta 2025 ali 2026.