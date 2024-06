V Izoli podjetniški natečaj Eno morje idej

Izola, 27. junija - V Izoli želijo z natečajem Eno morje idej spodbuditi dijake, študente in druge ustvarjalne posameznike k oblikovanju podjetniških zamisli. Udeležencem bodo podelili denarne nagrade in jim omogočili delo pod mentorstvom uveljavljenih podjetnikov. Ustanavljajo tudi podjetniški inkubator, so povedali na današnji novinarski konferenci.