Posavski muzej Brežice obeležuje 75 let delovanja

Brežice, 27. junija - Posavski muzej Brežice letos obeležuje 75 let delovanja. Obletnico so v muzeju posvetili njegovim soustvarjalcem, donatorjem, katerih donacije so tudi vključili v svoje stalne razstave. Posebej izpostavljajo tri, med njimi donacijo pokojne slikarke Alenke Gerlovič.