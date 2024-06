Od prihodnje sobote na Obali in Krasu brezplačni avtobusni liniji za prevoz koles

Koper, 30. junija - Regionalni razvojni center (RRC) Koper letos ponovno organizira brezplačne avtobusne prevoze za potnike in kolesarje, t.i. Kolobus. Avtobus s prikolico za kolesa bo med Koprom in Krasom vozil vsak konec tedna od 6. julija do 1. septembra.