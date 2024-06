Nasveti policije za varen dopust z otroki in mladostniki

Ljubljana, 29. junija - Počitnice so čas za sprostitev in brezskrbno uživanje, kaj hitro pa jih lahko skazijo nepredvideni dogodki. Na policiji so zato pripravili nekaj napotkov, ki jih velja upoštevati, da bo dopust varen in brez odvečnih skrbi. Staršem svetujejo, naj pred odhodom na dopust mladostnike in otroke opozorijo na nevarnosti, ki lahko prežijo nanje.