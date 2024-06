V Črni pripravljeni na 33. srečanje pod Najevsko lipo

Črna na Koroškem, 27. junija - Na Ludranskem vrhu nad Črno na Koroškem bo v soboto, 6. julija, 33. vseslovensko srečanje pod Najevsko lipo. Začelo se bo ob 10.30 z omizjem z naslovom Solidarnost so predvsem dejanja, ne besede, na katerem bodo sodelovali tisti, ki so Občini Črna na Koroškem pomagali ob poplavah, med drugim skavti, taborniki ter uprava za zaščito in reševanje.