Združenje novinarjev in publicistov razočarano zaradi odstopa RTV Slovenija od tožbe proti Makarovič

Ljubljana, 27. junija - Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) so ogorčeni in razočarani nad odločitvijo vodstva RTV Slovenija, da odstopi od pregona zoper Svetlano Makarovič zaradi njenih "ekstremno sovražnih in vulgarnih izjav o novinarju Jožetu Možini na političnem shodu", so sporočili iz ZNP. Možina sicer še ostaja v tožbi proti Makarovič.