Rast prihodkov od prodaje lani najvišja v gradbeništvu

Ljubljana, 29. junija - V letu 2023 je bilo aktivnih 199.778 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo, kar je 3,6 odstotka več kot leto pred tem. Skupno so ustvarila 148,6 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 0,7 odstotka več. V medletni primerjavi so se prihodki najbolj zvišali v gradbeništvu. Podjetja so ustvarila tudi za 5,4 odstotka več dodane vrednosti.