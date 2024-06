Količina ulovljenih rib pod povprečjem zadnjih desetih let

Ljubljana, 30. junija - Ulov rib v Sloveniji je bil leta 2023 pod povprečjem zadnjih desetih let. Lani so slovenski ribiči ulovili 1077 ton rib, kar je za odstotek manj kot leto prej in za tretjino manj od povprečja zadnjega desetletja. Vrednost ulova je bila sicer za odstotek višja kot leta 2022 in je znašala 930.000 evrov, so ta teden objavili statistiki.