Zagovornik zaradi zavrnitve odprtja transakcijskega računa ugotovil diskriminacijo Iranke

Ljubljana, 27. junija - Zagovornik načela enakosti je v primeru državljanke Irana, ki živi in dela v Sloveniji ter so ji na eni izmed slovenskih bank zavrnili odprtje transakcijskega računa na podlagi njenega državljanstva, ugotovil diskriminacijo. Na banki so pojasnili, da so s tem želeli zmanjšati tveganje, da bi ameriške banke prekinile sodelovanje z njimi.