Vreme: Čez dan se bo delno zjasnilo

Ljubljana, 27. junija - Danes se bo oblačnost trgala. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo postopno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.