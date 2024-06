Los Angeles, 27. junija - Nogometaši Venezuele so si zagotovili uvrstitev v četrtfinale južnoameriškega prvenstva v ZDA, potem ko so v skupinskem delu premagali Mehiko z 1:0. V tej skupini B pa je Jamajka z 1:3 izgubila z Ekvadorjem in nima več možnosti za nadaljevanje tekmovanja.