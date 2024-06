ZDA in Izrael odpravljajo nesporazume glede pošiljk orožja

Washington, 27. junija - Izraelski in ameriški uradniki so na srečanju v Washingtonu pregledali vsak posamezen primer pošiljk orožja, odpravili vse nesporazume in dosegli resničen napredek, je besede neimenovanega predstavnika ameriške vlade v sredo navedla ameriška televizija ABC. Bela hiša sporoča, da bo Izraelu še naprej zagotavljala vse, kar potrebuje za obrambo.