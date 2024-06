ZDA opozarjajo na porast antisemitizma in islamofobije po svetu

Washington, 27. junija - Redno letno poročilo ameriškega State Departmenta o verskih pravicah po svetu v letu 2023 ugotavlja porast antisemitizma in islamofobije po svetu po zaostritvi bližnjevzhodne krize 7. oktobra lani. V sredo objavljeno poročilo, ki pokriva tudi Slovenijo, je med drugim posebej kritično do Indije, kjer prihaja do napadov na verske manjšine.