Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 6.)

Ljubljana, 26. junija - Tuje tiskovne agencije so povzele poročanje STA o prihajajočem tridnevnem delovnem obisku predsednice republike Nataše Pirc Musar v Ukrajini. Namen obiska je izkazati politično podporo in vsestransko pomoč Slovenije Kijevu. Pisale so tudi o tem, da je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan čestital premierju Robertu Golobu ob priznanju Palestine.