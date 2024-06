Vestnik: Softiću psihiatrično zdravljenje namesto zapora

Murska Sobota, 26. junija - Okrožno sodišče v Murski Soboti je končalo dokazni postopek zoper 49-letnega Damirja Softića, obtoženega za umor 26-letnika, poroča Vestnik. Sodni senat mu je izrekel varnostni ukrep zdravljenja na psihiatriji od pol leta do pet let, saj sta izvedenca psihiatra Peter Pregelj in Jure Koprivšek ugotovila, da ima Softić paranoidno shizofrenijo.