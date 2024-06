Ministrica Čalušić napovedala finančno pomoč pridelovalcem pšenice

Ljubljana, 26. junija - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je na današnji seji sveta za kmetijstvo napovedala finančno pomoč pridelovalcem pšenice za pokritje dela izgube dohodka. Kot so sporočili z ministrstva, bodo to storili s prerazporeditvami sredstev.