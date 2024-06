Ministrstvo za kulturo bo za EPK 2025 namenilo dodatne tri milijone evrov

Nova Gorica, 26. junija - Ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel sta danes podpisala aneks k pogodbi, s katerim bo Javni zavod GO! 2025 - EPK Nova Gorica za izvajanje javnega kulturnega projekta Evropska prestolnica kulture 2025 prejel dodatne tri milijone evrov, so sporočili z ministrstva za kulturo.