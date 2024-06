Maldivom grozi nesposobnost odplačevanja zunanjega dolga

Male, 30. junija - Maldivi se soočajo z velikimi finančnimi izzivi. V bonitetni hiši Fitch so ta teden opozorili, da otoški državi grozi nesposobnost odplačevanja zunanjega dolga. Oceno na dolgoročni dolg Maldivov so posledično že znižali za eno stopnjo na CCC in jo s tem potisnili še globlje v območje visoko tveganih naložb.