Vreme: Ponoči bodo padavine ponehale

V četrtek bo sprva precej oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo delno zjasnilo. Sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, ki bodo bolj verjetne v hribovitem svetu. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: v petek in soboto bo sončno in vroče.

Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem in Alpami se zadržuje višinsko jedro hladnega zraka. Z vetrom južnih smeri nad naše kraje še doteka vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: ponoči bodo padavine postopno ponehale, le na jugu Avstrije in na zahodu Madžarske bodo ponekod vztrajale do jutra. V četrtek bo ob Jadranu povečini sončno, drugod sprva zmerno do pretežno oblačno. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, predvsem v goratem svetu bo še nastalo nekaj ploh ali neviht.