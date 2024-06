Ljubljanska infekcijska klinika pred začetkom gradnje nove stavbe v celoti preseljena

Ljubljana, 26. junija - Enote in oddelke infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana so pred začetkom gradnje nove zgradbe v celoti preselili na druge lokacije. Po selitvi urgence, enote intenzivne terapije in specialističnih ambulant so v petek preselili še bolnišnično dejavnost za otroke in odrasle, so sporočili iz UKC Ljubljana.